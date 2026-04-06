Три дня в темноте и своя нора: Суровый сибирский хомяк выжил после падения с 7-го этажа

В Красноярске волонтёры сумели достать из вентиляционной шахты домашнего хомяка, который упал туда с седьмого этажа. Грызун выжил и за три дня обустроил настоящий домик, сообщили в общественном движении «ДогСпас».

Источник: Life.ru

Спасённый хомяк. Видео © VK / Общественное движение «ДогСпас».

Согласно словом волонтёров, юная хозяйка зверька оставила его в ванной, уже оттуда он пробрался в отверстие в стене и упал. Для спасения сначала в шахту опустили камеру, чтобы проверить пространство и найти пропавшего грызуна. В результате удалось увидеть хомяка и определить место, где он находился.

После этого волонтёры подготовили пластиковую бутылку с вырезанным отверстием и кормом внутри. Её опустили вниз. Когда животное забралось в бутылку, ёмкость подняли и извлекли вместе с хомяком. Зверька вернули хозяйке.

«Спасибо огромное вам за нашего хомячка! Спасибо, что согласились, приехали и спасли. Ведь многие пожимали плечами и советовали купить нового… Но нам дорог именно этот», — пишет хозяйка хомяка.

А ранее в подмосковной Истре домашние кошки включили тостер и устроили пожар в квартире. Прибывшие спасатели оперативно потушили горящую бытовую технику на кухне.

