Ребенок на лошади влетел в иномарку в Таразе: животное погибло на месте

В Таразе ребенок верхом на лошади врезался в легковую машину. Удар был такой силы, что животное скончалось на месте, а мальчик перенес экстренную операцию, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как сообщает 6 апреля 2026 года телеканал КТК, инцидент произошел на перекрестке: неуправляемая лошадь с семилетним всадником врезалась в заднюю часть автомобиля Toyota. В результате столкновения ребенок и животное пролетели несколько метров и упали на асфальт.

По словам очевидцев, за несколько минут до аварии животное чего-то испугалось. Лошадь погибла на месте, а мальчика экстренно прооперировали — у него диагностирован перелом плеча.

«По данному факту установлено, что ребенок находился без должного контроля со стороны взрослых. В связи с этим родители привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетнего», — рассказала Гульсара Мухтаркулова, руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что спиннер едва не стоил подростку пальца в Жамбылской области. Мальчику помогли спасатели.