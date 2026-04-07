Число жертв пожара на «Нижнекамскнефтехиме» возросло до 12 человек

КАЗАНЬ, 7 апр — РИА Новости. Число погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» возросло с 11 до 12 человек, поисковая операция завершена, сообщила компания.

«Поисковая операция на территории “Нижнекамскнефтехима” завершена. Предприятие приносит соболезнования родным и близким погибших. Скорбим», — говорится в сообщении.

Далее приводится список 12 погибших.

После ликвидации на предприятии открытого горения 1 апреля «Нижнекамскнефтехим» сообщал, что три человека погибли, а девять человек с момента начала пожара на связь не вышли. В понедельник, 6 апреля, компания подтвердила гибель 11 человек, поиски еще одного пропавшего продолжались.

На территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» 31 марта произошли возгорание и взрыв. В результате погибли сотрудники предприятия и пожарный МЧС. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщал в день ЧП, что всего в больницы были доставлены 72 пострадавших. По последним данным, 25 человек остаются в больницах Москвы, Казани и Нижнекамска. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.