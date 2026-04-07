Число погибших при ЧП на предприятии «Нижнекамскнефтехим» выросло до 12

Количество погибших в результате ЧП на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане выросло до 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что поисковая операция завершена. Представители «Нижнекамскнефтехима» выразили соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, 31 марта на территории промплощадки «Нижнекамскнефтехима» произошёл взрыв, за которым последовал масштабный пожар. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении норм промбезопасности. В связи с трагическими событиями в Нижнекамске был объявлен трёхдневный траур.

