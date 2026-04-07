Число погибших при ЧП на предприятии «Нижнекамскнефтехим» выросло до 12

Напомним, 31 марта на территории промплощадки «Нижнекамскнефтехима» произошёл взрыв, за которым последовал масштабный пожар. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении норм промбезопасности. В связи с трагическими событиями в Нижнекамске был объявлен трёхдневный траур.