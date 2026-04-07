До 12 выросло число погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме»

На заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске число жертв пожара выросло до 12. Поиски жертв завершены, сообщает компания.
Взрыв и возгорание на предприятии «Нижнекамскнефтехим» произошли днем 31 марта. Жертвами инцидента стали 72 человека, при этом свыше 20 пострадавших госпитализировали в больницы Москвы, Казани и Нижнекамска.
ЧП произошло из-за сбоя оборудования на предприятии. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту нарушения норм промышленной безопасности опасных производственных объектов.