Совершивший смертельное ДТП на Камчатке водитель знал о неисправности тормозов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 апреля. /ТАСС/. Несколько нарушений нашли следственные органы в автомобиле водителя, совершившего смертельное ДТП с участием подростка на Камчатке. Среди основных — неисправная работа тормозной системы, износ шин по сезону и поддельный госномер, который водитель установил с другого авто, сообщили ТАСС в управлении СК России по региону.
«Обвиняемый, зная о запрете эксплуатации своего автомобиля из-за технической неисправности тормозной системы и критического износа шин по сезону, двигался на нем по заснеженному и обледенелому межквартальному проезду. При этом он установил на транспортное средство госномер от другого автомобиля. При спуске не справился с управлением, допустил занос автомобиля, после чего передней частью машины совершил наезд на 14-летнюю девочку-пешехода. В результате удара несовершеннолетнюю прижало к припаркованному автомобилю», — рассказали в ведомстве.
Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
25 февраля 2026 года на улице Академика Королева в столице Камчатки в ДТП погибла 14-летняя девочка. Ребенок, выйдя из подъезда дома, поскользнулся у припаркованного автомобиля. В этот момент стоявший поблизости грузовик, которым управлял 23-летний мужчина, занесло на скользкой дороге. В результате подростка зажало между двумя транспортными средствами. Пострадавшая умерла в машине скорой помощи.