Число погибших при ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» возросло до 12 человек

Количество погибших при возгорании на предприятии в Нижнекамске увеличилось до 12 человек, сообщила компания «Нижнекамскнефтехим».

Источник: Аргументы и факты

В компании заявили, что поисковая операция завершена.

«Поисковая операция на территории “Нижнекамскнефтехима” завершена. Предприятие приносит соболезнования родным и близким погибших. Скорбим», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент случился 31 марта на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим». В результате ЧП погибли работники предприятия и сотрудник МЧС.

Помощник главы Минздрава Российской Федерации Алексей Кузнецов сообщал в день ЧП, что после взрыва и пожара в больницы были доставлены 72 пострадавших. В медучреждениях остаются 25 человек.

По предварительным сведениям, возгорание возникло на установке, связанной с переработкой нефтехимической продукции. Огонь распространился на технологическое оборудование.

После пожара было возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее сообщалось, что погибли 11 человек.