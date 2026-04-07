Число погибших при ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» возросло до 12 человек

Количество погибших при возгорании на предприятии в Нижнекамске увеличилось до 12 человек, информирует компания «Нижнекамскнефтехим».
В компании заявили, что поисковая операция завершена.
«Поисковая операция на территории “Нижнекамскнефтехима” завершена. Предприятие приносит соболезнования родным и близким погибших. Скорбим», — говорится в сообщении.
Напомним, инцидент случился 31 марта на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим». В результате ЧП погибли работники предприятия и сотрудник МЧС.
Помощник главы Минздрава Российской Федерации Алексей Кузнецов сообщал в день ЧП, что после взрыва и пожара в больницы были доставлены 72 пострадавших. В медучреждениях остаются 25 человек.
По предварительным сведениям, возгорание возникло на установке, связанной с переработкой нефтехимической продукции. Огонь распространился на технологическое оборудование.
После пожара было возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Ранее сообщалось, что погибли 11 человек.