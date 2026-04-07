Выжившему после двухмесячного дрейфа в Охотском море запросили три года колонии

В Октябрьском районном суде Улан-Удэ прокурор запросил три года лишения свободы в колонии-поселении для Михаила Пичугина, который провел два месяца в открытом море и остался единственным выжившим из трех человек. Об этом передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Гособвинение также потребовало назначить штраф в размере 50 тысяч рублей. Пичугин обвиняется по статьям о нарушении правил движения при эксплуатации судна и об использовании заведомо подложного документа, передает РИА Новости.
Михаил Пичугин частично признал вину в гибели брата и племянника. Он также рассказал, что целью путешествия было наблюдение за китами, но из-за неисправности мотора и решения отойти далеко от берега они оказались в смертельной ловушке.