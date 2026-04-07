Стало известно, из-за чего обрушился дом в Махачкале: Минстрой Дагестана назвал две причины

В Минстрое Дагестана назвали две причины обрушения дома в Махачкале.

Источник: Комсомольская правда

В Минстрое Дагестана назвали две причины обрушения трехэтажки в Махачкале. Средни них главная — нарушение градостроительных норм, дополнительная — подтопление из-за забитого водопропускного канала.

«В Махачкале проинспектировали дом на Айвазовского…», — передает ведомство в Telegram-канале.

Эксперты выяснили, что канал оказался непроходимым, поскольку его перекрыли у Цумадинского рынка.

При этом местная комиссия из проектировщиков и экспертов составила план срочных и перспективных мер, предусматривающих ликвидацию последствий обрушения.

Напомним, 5 апреля из-за подмыва грунта в Махачкале обрушился многоквартирный дом. В связи с инцидентом СК возбудил уголовное дело. Ранее в Дербенте с гор сошли селевые массы, которые частично перекрыли федеральную трассу «Кавказ». Немногим спустя движение было восстановлено.