Стало известно, из-за чего обрушился дом в Махачкале: Минстрой Дагестана назвал две причины

В Минстрое Дагестана назвали две причины обрушения трехэтажки в Махачкале. Средни них главная — нарушение градостроительных норм, дополнительная — подтопление из-за забитого водопропускного канала.
«В Махачкале проинспектировали дом на Айвазовского…», — передает ведомство в Telegram-канале.
Эксперты выяснили, что канал оказался непроходимым, поскольку его перекрыли у Цумадинского рынка.
При этом местная комиссия из проектировщиков и экспертов составила план срочных и перспективных мер, предусматривающих ликвидацию последствий обрушения.
Напомним, 5 апреля из-за подмыва грунта в Махачкале обрушился многоквартирный дом. В связи с инцидентом СК возбудил уголовное дело. Ранее в Дербенте с гор сошли селевые массы, которые частично перекрыли федеральную трассу «Кавказ». Немногим спустя движение было восстановлено.