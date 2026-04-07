Акима из Шымкента обвинили в избиении человека на футболе: расследование завершено

Как указано на сайте акимата Шымкента, на должность акима Каратауского района Алмас Абаев был назначен в апреле 2025 года. Он родился 11 декабря 1990 года в городе Аягоз Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский инновационный гуманитарно-юридический университет, а также университет Тор Вергата в Италии. По специальности — международный магистр в сфере финансов, права и государственных закупок.