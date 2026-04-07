Акима из Шымкента обвинили в избиении человека на футболе: расследование завершено

Аким Каратауского района может быть привлечен к дисциплинарной ответственности
Материалы дела были рассмотрены на заседании комиссии по этике. По итогам рассмотрения акиму города рекомендовано привлечь Абаева к дисциплинарной ответственности за несоблюдение норм служебной этики и наложить на него взыскание в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии».
Однако, как подчеркнули в АДГС, окончательное решение примет сам градоначальник.
Издание подчеркивает, что взыскание может повлиять на дальнейшую карьеру госслужащего.
Напомним, в марте в Сети появилось видео, на котором мужчина, внешне похожий на акима Каратауского района Алмаса Абаева, несколько раз наносит удары другому мужчине на футбольном поле.
В АДГС сообщали, что после публикации видео в акимате Шымкента в отношении Абаева началась служебная проверка, после которой было возбуждено дисциплинарное дело и назначено служебное расследование.
Как указано на сайте акимата Шымкента, на должность акима Каратауского района Алмас Абаев был назначен в апреле 2025 года. Он родился 11 декабря 1990 года в городе Аягоз Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский инновационный гуманитарно-юридический университет, а также университет Тор Вергата в Италии. По специальности — международный магистр в сфере финансов, права и государственных закупок.