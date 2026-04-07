Многочасовые пробки сковали Хабаровск из‑за гололёда утром 7 апреля

Настоящим испытанием на внимательность и осторожность стало утро 7 апреля для хабаровских водителей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», из-за прошедшего снегопада и околоплюсовой температуры автомагистрали покрылись толстой коркой льда, перед которой даже зимняя резина оказалась бессильной.
Из-за непогоды значительно снизилась скорость потока по всем основным автомагистралям Хабаровска — серьёзные пробки наблюдались на улицах Краснореченской, Павла Морозова, Тихоокеанской и Воронежской, а также на подъездных к центру города дорогах. Как отмечают автомобилисты, песко-соляной смесью проезжая часть посыпана не была. В итоге водители несколько часов провели в пути, многие опоздали на работу.
Отметим, что в настоящее время ситуация стабилизируется — это способствует повышение температуры воздуха, благодаря чему лёд на дорогах активно тает. По данным специализированных сервисов, пробки оцениваются в семь баллов.
Затруднения в движении регистрируются на улице Краснореченской (от перекрёстка с Алданским переулком до Института культуры), на улице Серышева (от пересечения с улицей Ленинградской до улицы Льва Толстого) и на улице Краснодарской. Кроме того, достаточно плотное движение в центре Хабаровска.