Многочасовые пробки сковали Хабаровск из‑за гололёда утром 7 апреля

Из-за непогоды значительно снизилась скорость потока по всем основным автомагистралям Хабаровска — серьёзные пробки наблюдались на улицах Краснореченской, Павла Морозова, Тихоокеанской и Воронежской, а также на подъездных к центру города дорогах. Как отмечают автомобилисты, песко-соляной смесью проезжая часть посыпана не была. В итоге водители несколько часов провели в пути, многие опоздали на работу.