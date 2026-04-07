Комсомольчанка поспешила перейти дорогу и попала под машину

В Комсомольске-на-Амуре женщина-пешеход получила тяжёлые травмы, потому что продолжила переходить дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города Юности.
Авария произошла вечером в 20:33 возле дома № 19 на проспекте Ленина. 40-летняя женщина начала переходить дорогу по пешеходному переходу, когда горел мигающий зелёный. Но не успела дойти до середины — светофор переключился на красный, а она продолжила движение.
В этот момент по проспекту ехал 67-летний водитель Toyota Corona — он не успел затормозить и сбил женщину. Горожанка получила тяжёлые травмы, её увезли в больницу для осмотра и лечения.
В ГАИ отметили, что такие случаи, когда люди спешат и идут на красный, происходят довольно часто. Это прямое нарушение правил: если не успеваешь перейти, нужно остановиться и дождаться следующего зелёного сигнала. Кроме того, у пострадавшей на одежде не было световозвращающих элементов, которые особенно важны в тёмное время суток и при плохой видимости.