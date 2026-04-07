Фальшивые поликлиники крадут номера россиян для атак на «Госуслуги»

Новый всплеск фейковых рассылок зафиксирован в России.

Источник: IrkutskMedia.ru

В России резко выросло количество фальшивых рассылок от имени больниц и поликлиник. На данный момент обнаружены уже сотни таких писем, и их количество продолжает увеличиваться. Об этом рассказали специалисты «Лаборатории Касперского».

Злоумышленники придумали простую, но действенную уловку. Человек получает сообщение с просьбой подтвердить актуальность обслуживания в медучреждении и перейти по ссылке. Чтобы жертва не заподозрила обман, мошенники регистрируют множество поддельных доменов, внешне похожих на настоящие адреса госорганов или клиник, например с элементами вроде moezdorovie.

Попав на такой сайт, пользователь видит форму для ввода номера телефона и две кнопки: «Продлить» и «Открепить». Какую бы из них ни нажали, система всё равно выдаёт номер талона и предлагает отправить его в регистратуру. А дальше начинается главное.

Жертве либо сообщают о подозрительном входе в «Госуслуги» и обещают звонок специалиста для проверки безопасности аккаунта, либо просто уведомляют, что скоро перезвонит регистратура. Разумеется, звонок поступает не от врачей, а от мошенников, которые под видом техподдержки попытаются выманить доступ к порталу госуслуг.

Эксперты советуют не вводить личные данные на подозрительных сайтах. А если поступил странный вызов — самостоятельно набрать официальный номер организации, не доверяя входящим звонкам, передает издание «Банки.ру».