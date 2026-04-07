Десять месяцев ада: Семейная пара сделала пожилую няню рабыней и довела до гибели

Следствие выяснило: глава семейства ещё в Малайзии познакомился с пожилой женщиной из Индонезии, работавшей пастором. В 2022 году супруги пригласили её в Австралию ухаживать за их новорождённым ребёнком.
После приезда Чонг заявил, что гостья потеряла его корпоративную банковскую карту. Он сказал, что она обязана отработать образовавшийся долг. Почти 10 месяцев женщина провела в неволе, подвергаясь жёстким наказаниям.
В арсенале мучителей были избиения, лишение еды и сна. Однажды мужчина ударил жертву пылесосом, когда та заснула во время массажа.
В 2022-м пострадавшей удалось сбежать и обратиться в полицию. К сожалению, спустя два года она скончалась.
Обвиняемый отрицает вину. Он утверждает, что приютил бездомную и предложил ей работу, а все травмы получились случайно. Если суд признает пару виновной, им грозит до 25 лет тюрьмы.
