В Новосибирске задержаны шесть сотрудников фирмы «Воин вправе» по делу о мошенничестве на миллионы с участниками СВО

Следственными органами Новосибирской области задержаны руководитель и сотрудники юридической компании «Воин вправе», которые подозреваются в масштабном мошенничестве при оказании услуг участникам спецоперации и их семьям. Общая сумма ущерба от их действий превышает 11 миллионов рублей. За ходом расследования установлен надзор прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в период с января 2025 по январь 2026 года в офисе компании на улице Орджоникидзе сотрудники заключали с военнослужащими договоры на оказание юридической помощи. Стоимость услуг колебалась от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

«Граждане внесли на расчетный счет и в кассу ИП денежные средства в общей сумме свыше 11 млн рублей. Однако сотрудники юридической компании “ВОИН ВПРАВЕ” свои обязательства по договорам на оказание юридической помощи в интересах военнослужащих не выполнили, полученные денежные средства похитили путем обмана и злоупотребления доверием», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По подозрению в совершении преступлений задержаны шесть человек. В отношении них решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Сиб.фм рассказывал историю одного из пострадавших, который после обращения в эту компанию сам попал под уголовное дело. Уполномоченный по правам человека в регионе Елена Зерняева сообщила, что боец СВО, которому в отпуске удалили почку, заключил с «Воин вправе» договор на 400 тысяч рублей. Юристы пообещали добиться для него категории негодности к службе, что невозможно при удалении парного органа, и посоветовали не возвращаться в часть. В итоге военнослужащий был осужден за самовольное оставление части.

Деятельность компании вызвала широкий общественный резонанс, после чего её проверили правоохранительные органы.