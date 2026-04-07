Кладоискатели подсказали неожиданный способ найти семью Усольцевых

Пропавшую в красноярской тайге семью Усольцевых уже вряд ли найдут живыми, но металлоискатели помогут найти место трагедии, сообщил в беседе с aif.ru кладоискатель Дмитрий.
Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы пропали в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года. Активная фаза поисков длилась до 12 октября, однако никаких следов семьи так и не было найдено. На зиму поиски почти прекратились из-за погодных условий, после схода снега их планируют возобновить.
В этот раз в поисках семьи планируют задействовать не только человеческие ресурсы и беспилотники, но и металлоискатели.
«Люди носят с собой много металлических предметов: украшения, телефоны, ножи, ключи и прочие элементы, которые может определить металлодетектор. Скорее всего, идея такая, что на семью мог напасть медведь и затащить в берлогу. Каждую берлогу вскрывать не будешь, соответственно, можно просканировать поверхность. Но здесь все зависит от возможностей самого металлоискателя. Зацепит ли он сигнал, на какой глубине находится то, что ищут поисковики», — пояснил эксперт.
Есть и второй вариант развития событий. По словам Дмитрия, после нападения на семью медведя на месте происшествия могли остаться какие-то принадлежащие им металлические предметы — монеты, ключи и другие.
«Медведь мог разорвать тела, но какие-то предметы на месте могли остаться. Их обнаружение даст хотя бы какую-то наводку на место происшествия или нападения», — добавил специалист.
Аналогичное мнение выразили и другие специалисты в этой области. Александр Шкредов сообщил, что могли уцелеть, например, молнии от брюк или пуговицы с одежды Усольцевых.
«Конечно, есть шанс что-то узнать и найти с помощью металлоискателя. Если их разорвали звери, то вполне могут остаться предметы, которые можно найти с помощью прибора: металлические молнии от брюк и курток, пуговицы, телефоны, ключи, заколки — в общем все, что изготовлено из цветного металла», — уточнил эксперт.
Ранее алтайский отшельник Оджан Наумкин сообщил, что пропавшие в тайге Усольцевы могут быть живы.