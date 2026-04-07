Канал сбыта поддельных медицинских книжек перекрыли в Приморье

Злоумышленница проживает в Артёме, но преступную деятельность она развернула на территории Уссурийска. В Уссурийске работала её пособница, которая принимала заказы на фальсификацию результатов медкомиссий, забирала у заказчиков санитарные книжки и с курьером отправляла их в Артём.
В Артёме организаторша нелегального бизнеса вносила в медицинские книжки информацию о якобы проведённых осмотрах врачей и лабораторных исследованиях, документы возвращались заказчикам также через курьерскую службу.
При заполнении медкнижек женщина использовала изготовленные на заказ клише печатей одного из реально существующих медицинских центров Владивостока и штампы практикующих врачей. Лицо, у которого она приобрела незаконные печати, пока не установлено.
Выявлено 10 фактов подделки медицинских документов в 2024 и 2025 годах. В числе заказчиков злоумышленницы были работники объектов железнодорожного транспорта, для которых наличие достоверных данных о состоянии здоровья является критически важным фактором обеспечения транспортной безопасности.
В отношении женщины расследовалось уголовное дело по двум статьям — ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельных штампов и печатей). Расследование завершено, уголовное дело передано в Уссурийский городской суд. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в федерации профсоюзов Приморского края уже поднимали вопрос качества прохождения медицинских осмотров. Не только недобросовестные работники считают требуемую медкомиссию при трудоустройстве формальностью, но и работодатели по-прежнему формально подходят к вопросу медосмотров сотрудников, организовывая для них диспансеризацию «для галочки». Причём формальные осмотры без должного внимания проблемам пациентов чаще проводятся в частных клиниках, чем в бюджетных. По мнению профсоюзов, необходимо более плотное взаимодействие профильных ведомств, чтобы оценка состояния здоровья работников была действительно объективной.
В 2025 году в Приморском крае при участии Государственной инспекции труда расследовали 205 несчастных случаев на производстве. К ним относят как производственные травмы, в том числе смертельные, так и внезапную гибель человека в рабочую смену при возникшем остром заболевании. Такие заболевания и должны выявляться на медосмотрах.