В Красноярском крае курильщик погиб из-за непотушенной сигареты

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 15 пожаров. В них один человек пострадал, а один погиб.
7 апреля в Минусинске загорелась кровля котельной, пристроенной к жилому дому. Вызванные очевидцами пожарные быстро справились с огнем на площади 15 квадратных метров. На месте работали 12 человек и четыре единицы техники. Хозяин жилища пострадал. Он обжег руки и надышался продуктами горения, но от госпитализации отказался. По предварительным данным, пожар случился из-за короткого замыкания.
В Красноярске на улице Комбайностроителей загорелась квартира в пятиэтажке. Жильцы соседних квартир позвонили в экстренные службы, когда в подъезде началось задымление. Сотрудники МЧС вскрыли дверь бензоинструментом и потушили пламя на трех квадратных метрах. В комнате на кровати нашли тело мужчины. Предварительная причина трагедии — неосторожность при курении.
Кроме того, в регионе было ликвидировали четыре пала травы на общей площади более трех гектаров. В МЧС напоминают, что в крае начался пожароопасный сезон. Жителей просят не жечь костры на природе, не пускать палы и не бросать на землю непотушенные окурки.