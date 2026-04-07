10 месяцев рабства: супругов судят за рабовладение — им грозит до 25 лет

Супружеская пара из Малайзии предстала перед судом в Австралии по делу о незаконном удержании и жестоком обращении с гражданкой Индонезии. О процессе сообщает издание Mothership.
Фигурантами проходят 44-летний Чи Кит Чонг и его 29-летняя жена Энджи Йе Линг Лиау. По версии следствия, мужчина познакомился с пожилой индонезийкой в Малайзии, где она служила пастором в церкви. В 2022 году он предложил ей переехать в Австралию и работать няней для новорожденного ребенка.
После прибытия, как установили правоохранительные органы, Чонг обвинил женщину в пропаже корпоративной банковской карты и заявил о необходимости «отработать» ущерб. Следствие считает, что после этого супруги фактически лишили ее свободы и использовали как бесплатную рабочую силу на протяжении десяти месяцев.
По материалам дела, женщина находилась под постоянным контролем. Ее ограничивали в еде и сне, применяли физическое насилие. Один из эпизодов связан с тем, что мужчина ударил потерпевшую пылесосом, когда она уснула во время массажа.
В том же году женщине удалось покинуть дом и обратиться в полицию. После заявления началось расследование, были собраны материалы для суда. Спустя два года потерпевшая скончалась, однако рассмотрение дела продолжилось.
Обвиняемый вину не признает. Он утверждает, что встретил женщину на улице и предоставил ей работу, а травмы называет случайными.
Супругам грозит до 25 лет лишения свободы.
Читайте также: Забивших молотком 21 человека Днепропетровских маньяков призвали в ВСУ.