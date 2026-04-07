Экс-глава Нижнеудинска получил срок за злоупотребление полномочиями после паводка

По информации объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области, судом установлено, что с сентября 2019 года по 17 августа 2020 года подсудимый, являясь должностным лицом, не обеспечил надлежащую проверку качества и объёма выполненных подрядчиком ремонтно-восстановительных работ в музейном центре, пострадавшем в период летнего паводка в июне 2019 года. Фигурант подписал акты приёма выполненных работ и справки о стоимости, на основании которых подрядчику была перечислена вся сумма по договору. Фактически же обязательства по ремонту исполнены не были.