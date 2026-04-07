Экс-глава Нижнеудинска получил срок за злоупотребление полномочиями после паводка

IrkutskMedia, 7 апреля. 3 апреля 2026 года Нижнеудинский городской суд Иркутской области вынес приговор бывшему главе муниципального образования Александру Путову, признанному виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновник подписал документы по ремонту музейного центра без проверки работ.
По информации объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области, судом установлено, что с сентября 2019 года по 17 августа 2020 года подсудимый, являясь должностным лицом, не обеспечил надлежащую проверку качества и объёма выполненных подрядчиком ремонтно-восстановительных работ в музейном центре, пострадавшем в период летнего паводка в июне 2019 года. Фигурант подписал акты приёма выполненных работ и справки о стоимости, на основании которых подрядчику была перечислена вся сумма по договору. Фактически же обязательства по ремонту исполнены не были.
Как уточнили в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона, сумма причиненного преступлением ущерба превысила 1,2 млн рублей. В судебном заседании подсудимый вину не признал, до настоящего времени не возместил ущерб, причиненный преступлением.
Суд признал Путова виновным по ч. 2 ст. 285 УК РФ. Ему назначено 2 года в исправительной колонии общего режима. Кроме того, назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года.
Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменена, подсудимый взят под стражу в зале суда. На момент публикации приговор в законную силу не вступил.
Ранее Тулунский городской суд Иркутской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра города Елены Абрамовой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями.