Новые следы: кладоискатели раскрыли, какие вещи помогут найти Усольцевых

С помощью металлоискателей можно найти вещи пропавших в тайге Усольцевых, но в этом методе поиска есть ряд минусов. Эксперт в области металлодетекторов Иван Яровенко рассказал aif.ru, чем могут обернуться такие поиски.
Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы пропали в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года. Активная фаза поисков длилась до 12 октября, однако никаких следов семьи так и не было найдено. На зиму поиски почти прекратились из-за погодных условий, после схода снега их планируют возобновить.
В этот раз в поисках семьи планируют задействовать не только человеческие ресурсы и беспилотники, но и металлоискатели. За это время озвучивались разные версии их пропажи. Официальной, по информации местного СК, остается версия о несчастном случае.
«Вряд ли металлоискатели чем-то помогут. Они будут реагировать на все подряд — на все металлические банки и другую мелочь. Вероятнее всего, семья уже погибла. Велика вероятность, что медведи их давно съели. Поиски могут привести только к обнаружению костей или каких-то личных вещей. Гораздо эффективнее будет толпой пройтись со знанием всяких мелочей о том, в чем были люди, какого цвета одежда», — пояснил он.
Еще один эксперт в этой области Дмитрий напомнил и о территориальных масштабах этого поиска.
«Металлоискатели могут найти личные вещи семьи, но здесь вопрос исполнения — это какое количество оборудования надо? Большая площадь сканирования, ресурсов, скорее всего, не хватит. Это нужно на весь Красноярск объявлять о поиске людей с металлоискателями, которые смогут просканировать определенную площадь», — пояснил специалист.
