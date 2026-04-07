Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые следы: кладоискатели раскрыли, какие вещи помогут найти Усольцевых

Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы пропали в тайге Красноярского края полгода назад. Их поиски продолжат с металлоискателями. Эксперты оценили этот способ.

Источник: Аргументы и факты

С помощью металлоискателей можно найти вещи пропавших в тайге Усольцевых, но в этом методе поиска есть ряд минусов. Эксперт в области металлодетекторов Иван Яровенко рассказал aif.ru, чем могут обернуться такие поиски.

Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы пропали в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года. Активная фаза поисков длилась до 12 октября, однако никаких следов семьи так и не было найдено. На зиму поиски почти прекратились из-за погодных условий, после схода снега их планируют возобновить.

В этот раз в поисках семьи планируют задействовать не только человеческие ресурсы и беспилотники, но и металлоискатели. За это время озвучивались разные версии их пропажи. Официальной, по информации местного СК, остается версия о несчастном случае.

«Вряд ли металлоискатели чем-то помогут. Они будут реагировать на все подряд — на все металлические банки и другую мелочь. Вероятнее всего, семья уже погибла. Велика вероятность, что медведи их давно съели. Поиски могут привести только к обнаружению костей или каких-то личных вещей. Гораздо эффективнее будет толпой пройтись со знанием всяких мелочей о том, в чем были люди, какого цвета одежда», — пояснил он.

Еще один эксперт в этой области Дмитрий напомнил и о территориальных масштабах этого поиска.

«Металлоискатели могут найти личные вещи семьи, но здесь вопрос исполнения — это какое количество оборудования надо? Большая площадь сканирования, ресурсов, скорее всего, не хватит. Это нужно на весь Красноярск объявлять о поиске людей с металлоискателями, которые смогут просканировать определенную площадь», — пояснил специалист.

Ранее была назначена дата возобновления поиска Усольцевых.