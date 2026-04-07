Под Хабаровском 19-летний водитель Prius насмерть сбил дальнобойщика

На федеральной трассе А-370 «Уссури» под Хабаровском в результате наезда погиб водитель грузовика. Об этом сообщили в Госавтоинспекции края.
Авария произошла сегодня около 03:20 на 19-м километре дороги. 19-летний водитель Toyota Prius, который ехал со стороны Хабаровска в направлении Владивостока, сбил мужчину, стоявшего на обочине.
Пострадавший — 64-летний водитель Volvo с полуприцепом. Незадолго до трагедии он вышел из кабины, чтобы загрузить выпавшие мешки с цементом. Знак аварийной остановки на дороге не стоял, а на его одежде не было световозвращающих элементов.
От полученных травм мужчина погиб на месте. Сам водитель Toyota Prius не пострадал. При этом выяснилось, что водительские права у него отсутствуют.
На месте работают сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.