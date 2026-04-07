Судья на Кубани незаконно вернула имущество криминальным авторитетам

Судья Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в Краснодаре Ольга Борисова, попавшая под проверку Генпрокуратуры, подозревается в незаконном возврате преступным авторитетам ранее изъятого имущества на 10 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в августе 2024 года Горячеключевской городской суд наложил арест на имущество участников преступной группировки, связанной с сочинским криминальным авторитетом, в счет возмещения ущерба на шесть миллиардов рублей от незаконной застройки земель. Апелляционный суд оставил решение без изменений.

Ответчики вступили в неформальные отношения с должностными лицами Четвертого кассационного суда. По данным правоохранителей, при содействии Борисовой и советника председателя суда Мамая 15 августа 2025 года кассационный суд отменил обеспечительные меры и снял арест с гостиницы «Кроун Плаза» в центре Краснодара стоимостью 10 миллиардов рублей, говорится в материале.

Ранее Генпрокуратура потребовала изъять более сотни объектов недвижимости, связанных с председателем Совета судей РФ Виктором Момотовым. Это имущество могло оказаться в его руках незаконным путем. Еще Момотов может быть связан с ОПГ «Покровские» и их гостиничным бизнесом. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого дела.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
