Водитель без прав насмерть сбил водителя фуры в Хабаровском районе

Авария случилась в 3:20 на 19 километре трассы А-370 «Уссури». Водитель грузовика «Вольво» с прицепом остановился на обочине, чтобы поднять рассыпавшийся груз. Мужчина не установил знак аварийной остановки и не надел одежду со световозвращающими элементами. В этот момент его сбил легковой автомобиль «Тойота Приус».