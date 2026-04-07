Водитель без прав насмерть сбил водителя фуры в Хабаровском районе

Мужчина вышел на дорогу, чтобы поднять рассыпавшийся груз.

Источник: Хабаровский край сегодня

Ночью 7 апреля в Хабаровском районе 18-летний водитель автомобиля «Тойота Приус», не имеющий прав, насмерть сбил вышедшего на дорогу водителя большегруза, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Авария случилась в 3:20 на 19 километре трассы А-370 «Уссури». Водитель грузовика «Вольво» с прицепом остановился на обочине, чтобы поднять рассыпавшийся груз. Мужчина не установил знак аварийной остановки и не надел одежду со световозвращающими элементами. В этот момент его сбил легковой автомобиль «Тойота Приус».

— В результате ДТП водитель «Вольво» погиб на месте. Водитель «Тойоты» не пострадал, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Напомним, ранее в Нанайском районе автомобиль врезался в стоявший на обочине эвакуатор, водитель погиб.