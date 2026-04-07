Житель Прикамья из ревности пытался сжечь дом, где находился его знакомый

В Пермском краевом суде рассказали, что в ноябре прошлого года в селе Фоки местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения. Из ревности к знакомому он решил поджечь его садовый дом. Мужчина взял тряпку, бутылку с бензином, доску «горбыля» и разбил окно. Через которое бросил в домик подожжённую тряпку и открытую бутылку с бензином. Он знал, что в доме в этот момент находились люди, которые могли пострадать в огне.