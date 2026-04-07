Житель Прикамья из ревности пытался сжечь дом, где находился его знакомый

Житель Пермского края приревновал свою сожительницу к знакомому и попытался поджечь дом, где находился мужчина.
В Пермском краевом суде рассказали, что в ноябре прошлого года в селе Фоки местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения. Из ревности к знакомому он решил поджечь его садовый дом. Мужчина взял тряпку, бутылку с бензином, доску «горбыля» и разбил окно. Через которое бросил в домик подожжённую тряпку и открытую бутылку с бензином. Он знал, что в доме в этот момент находились люди, которые могли пострадать в огне.
Тряпка не попала внутрь домика, а повисла на осколках оконного стекла. Хозяину дома удалось с помощью топора смог выкинуть её наружу, после чего он затушил дрова поленницы. Поджигатель с места преступления скрылся, однако его позже задержали полицейские.
Чайковский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на полтора года условно, с испытательным сроком один год. Свою вину подсудимый признал.