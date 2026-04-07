Полиция на Сахалине изъяла у предпринимателя 16 тонн немаркированной рыбы

Полицейские на Сахалине пресекли нелегальный бизнес по реализации рыбной продукции и изъяли у предпринимателя 16 тонн немаркированной рыбы на сумму более 1,5 миллиона рублей. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе УМВД России по области.
По данным следствия, 37-летний руководитель предприятия из Южно-Сахалинска, имевший официальные квоты на вылов лосося, организовал незаконную схему реализации улова. После обработки рыба в нарушение норм о качестве и безопасности сразу направлялась покупателям, минуя обязательную маркировку.
— В ходе обысков на месте переработки оперативники обнаружили и изъяли из рефрижератора свыше 16 тонн замороженной рыбы. Общая стоимость нелегальной партии превысила 1,5 миллиона рублей, — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте товаров без маркировки в особо крупном размере. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, устанавливаются все соучастники незаконного бизнеса.
