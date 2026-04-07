В Новосибирске задержали шестерых юристов за обман участников СВО на 11 млн руб

В Новосибирске задержали главу юрфирмы «Воин вправе» и ещё пятерых сотрудников. Их подозревают в хищении более 11 млн рублей у участников СВО и их семей. Люди платили за юридическую поддержку, но не получали её.

Источник: Life.ru

Задержание сотрудников компании «Воин вправе» за обман участников СВО. Видео © Прокуратура Новосибирской области.

По данным следствия, с января 2025 по январь 2026 года злоумышленники заключали договоры в офисе на улице Орджоникидзе. Стоимость обещанных услуг варьировалась от 150 тысяч до 1 млн рублей. Клиенты переводили средства на счёт ИП и вносили в кассу, но нужной помощи так и не дождались.

В прокуратуре региона пояснили, что собранные деньги ушли неизвестно куда, а сама организация просто обманывала граждан. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для шестерых задержанных. Расследование уголовного дела по статье о мошенничестве контролирует надзорное ведомство.

Это не первый эпизод в работе данной фирмы. Ранее военнослужащий пожаловался главе СК России, что заплатил компании 1 млн рублей за организацию лечения, но остался ни с чем. Ситуацию взяли на личный контроль. Депутаты заксобрания также просили проверить деятельность «Воина вправе»: пострадавшие утверждали, что сотрудники представлялись бывшими военными прокурорами и обещали госпитализацию без направления, а в итоге рассылали лишь шаблонные запросы.

