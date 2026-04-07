В Новосибирске задержали шестерых юристов за обман участников СВО на 11 млн руб

Это не первый эпизод в работе данной фирмы. Ранее военнослужащий пожаловался главе СК России, что заплатил компании 1 млн рублей за организацию лечения, но остался ни с чем. Ситуацию взяли на личный контроль. Депутаты заксобрания также просили проверить деятельность «Воина вправе»: пострадавшие утверждали, что сотрудники представлялись бывшими военными прокурорами и обещали госпитализацию без направления, а в итоге рассылали лишь шаблонные запросы.