Выпускники Приморья смогут пройти отбор в театральный вуз без выезда в Москву

Открыта регистрация на очный и онлайн отбор во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

Талантливые выпускники Приморского края получили возможность поступить в ГИТИС, не покидая регион

Совместный проект МТС и ГИТИС: очные встречи с преподавателями во Владивостоке

Талантливые выпускники Приморского края теперь могут принять участие в первичном отборе для поступления на актерские специальности, не выезжая за пределы региона. Благодаря совместному проекту МТС и ГИТИСа, очные встречи с педагогами пройдут 28 и 29 апреля во Владивостоке.

Кто может участвовать?

К участию приглашаются:

  • Выпускники школ и средних специальных учебных заведений Приморского, Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей, а также других дальневосточных регионов.

  • Ученики 11-х классов и студенты выпускных курсов колледжей, получающие аттестат в 2026 году.

  • Выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ.

Отбор пройдет по двум направлениям:

  1. «Мастерство актера».

  2. «Саунд-драма» (факультет новых направлений сценических искусств).

Критерии отбора

  • Для направления «Мастерство актера»:

    • Подготовить басню, стихотворение и прозаический отрывок.

  • Для направления «Саунд-драма»:

    • Подготовить минимум две песни (на русском и иностранном языках).

    • Приветствуется игра на музыкальных инструментах.

Мастер-класс перед прослушиваниями

Перед прослушиваниями для участников состоится мастер-класс.

Дистанционный формат для тех, кто не сможет присутствовать очно

Для тех, кто не сможет присутствовать очно, организованы дистанционные прослушивания через платформу МТС Линк. Предварительная регистрация на онлайн-формат также открыта.

Цитата директора МТС в Приморском крае

«В этом году Владивосток стал одним из трех городов России, где отбор в ГИТИС пройдет в очном формате. В Приморье и других регионах Дальнего Востока действительно много творчески одаренных подростков. Предварительный отбор во Владивостоке — отличная возможность для них проявить себя и попробовать силы при поступлении в легендарный театральный вуз, не выезжая в Москву. Даже находясь почти за 10 тысяч км от столицы страны, талантливые дальневосточники смогут лично пообщаться с педагогами, узнать все, что их интересует, и получить шанс быть рекомендованными на второй тур поступления», — отметила Евгения Сысоева, директор МТС в Приморском крае.

Заключение

Этот проект открывает новые возможности для талантливых выпускников Приморского края, предоставляя им шанс поступить в один из ведущих театральных вузов страны без необходимости переезда в Москву.