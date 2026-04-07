Выпускники Приморья смогут пройти отбор в театральный вуз без выезда в Москву

Талантливые выпускники Приморского края получили возможность поступить в ГИТИС, не покидая регион
Совместный проект МТС и ГИТИС: очные встречи с преподавателями во Владивостоке
Талантливые выпускники Приморского края теперь могут принять участие в первичном отборе для поступления на актерские специальности, не выезжая за пределы региона. Благодаря совместному проекту МТС и ГИТИСа, очные встречи с педагогами пройдут 28 и 29 апреля во Владивостоке.
Кто может участвовать?
К участию приглашаются:
Выпускники школ и средних специальных учебных заведений Приморского, Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей, а также других дальневосточных регионов.
Ученики 11-х классов и студенты выпускных курсов колледжей, получающие аттестат в 2026 году.
Выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ.
Отбор пройдет по двум направлениям:
«Мастерство актера».
«Саунд-драма» (факультет новых направлений сценических искусств).
Критерии отбора
Для направления «Мастерство актера»:
Подготовить басню, стихотворение и прозаический отрывок.
Для направления «Саунд-драма»:
Подготовить минимум две песни (на русском и иностранном языках).
Приветствуется игра на музыкальных инструментах.
Мастер-класс перед прослушиваниями
Перед прослушиваниями для участников состоится мастер-класс.
Дистанционный формат для тех, кто не сможет присутствовать очно
Для тех, кто не сможет присутствовать очно, организованы дистанционные прослушивания через платформу МТС Линк. Предварительная регистрация на онлайн-формат также открыта.
Цитата директора МТС в Приморском крае
«В этом году Владивосток стал одним из трех городов России, где отбор в ГИТИС пройдет в очном формате. В Приморье и других регионах Дальнего Востока действительно много творчески одаренных подростков. Предварительный отбор во Владивостоке — отличная возможность для них проявить себя и попробовать силы при поступлении в легендарный театральный вуз, не выезжая в Москву. Даже находясь почти за 10 тысяч км от столицы страны, талантливые дальневосточники смогут лично пообщаться с педагогами, узнать все, что их интересует, и получить шанс быть рекомендованными на второй тур поступления», — отметила Евгения Сысоева, директор МТС в Приморском крае.
Заключение
Этот проект открывает новые возможности для талантливых выпускников Приморского края, предоставляя им шанс поступить в один из ведущих театральных вузов страны без необходимости переезда в Москву.