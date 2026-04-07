Выпускники Приморья смогут пройти отбор в театральный вуз без выезда в Москву

«В этом году Владивосток стал одним из трех городов России, где отбор в ГИТИС пройдет в очном формате. В Приморье и других регионах Дальнего Востока действительно много творчески одаренных подростков. Предварительный отбор во Владивостоке — отличная возможность для них проявить себя и попробовать силы при поступлении в легендарный театральный вуз, не выезжая в Москву. Даже находясь почти за 10 тысяч км от столицы страны, талантливые дальневосточники смогут лично пообщаться с педагогами, узнать все, что их интересует, и получить шанс быть рекомендованными на второй тур поступления», — отметила Евгения Сысоева, директор МТС в Приморском крае.