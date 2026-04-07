Силы ПВО отразили налёт пяти дронов на Ленинградскую область

«На данный момент силами ПВО сбито пять БПЛА в Ленинградской области», — говорится в сообщении от 05:28.
Глава региона добавил, что боевая работа продолжается.
В последние недели Ленинградская область подвергается массированным атакам украинских беспилотников, которые пытаются атаковать энергетическую и портовую инфраструктуру. На этом фоне стало известно, что страны Прибалтики (Литва, Латвия и Эстония) открыли своё воздушное пространство для украинских дронов. В МИД РФ накануне сделали Вильнюсу, Риге и Таллину спецпредупреждение: Не поймут — получат ответ.
