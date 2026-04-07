6 задержанных: в российском городе раскрыли аферу на 11 млн — дело о мошенничестве

Шесть человек задержаны в Новосибирске по делу о мошенничестве при оказании юридических услуг участникам СВО и их семьям. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
По данным надзорного ведомства, среди задержанных — руководитель юридической компании «Воин вправе». Следствие считает, что сотрудники фирмы под видом правовой помощи похищали деньги клиентов.
Установлено, что с 22 января 2025 года по 6 января 2026 года в офисе на улице Орджоникидзе заключались договоры на оказание юридических услуг. Стоимость варьировалась от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. По версии правоохранительных органов, граждане перевели на счета и внесли в кассу индивидуального предпринимателя более 11 миллионов рублей.
При этом обещанные услуги, как утверждается, выполнены не были. Следствие квалифицирует действия фигурантов как хищение денежных средств путем обмана.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ. Расследование ведет следователь ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области, прокуратура контролирует ход и результаты.
Основанием для возбуждения дела стало обращение участника СВО, который заплатил компании 1 миллион рублей за организацию лечения, однако услуги не получил. После его видеообращения глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль.
Ранее депутат Законодательного собрания Новосибирской области Константин Терещенко инициировал проверку деятельности компании. По его данным, фирма обещала военнослужащим помощь с госпитализацией и прохождением военно-врачебных комиссий за крупные суммы. Заявители указывали, что сотрудники представлялись бывшими военными прокурорами, однако фактически ограничивались стандартными запросами в государственные органы.
