Прокуратура требует ремонта 29 участков железной дороги в Хабаровском крае

В Хабаровском крае транспортная прокуратура через суд добивается капитального ремонта 29 стрелочных переводов, на которых существует риск ускоренного износа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проверка, проведенная ведомством, показала ненадлежащее содержание путей общего и необщего пользования. В частности, 29 стрелочных переводов, в том числе на станции Корфовская, где сошли с рельсов 16 вагонов с углем, имеют сверхнормативный пропущенный тоннаж. Это существенно увеличивает степень износа путей и повышает риск аварий.
— Начальнику Дальневосточной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» внесено представление, но нарушения не устранены. Хабаровский транспортный прокурор направил в суд 10 исков о возложении на ОАО «РЖД» обязанности провести капитальный ремонт стрелочных переводов. Суд требования прокурора удовлетворил, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Напомним, ранее вагоны с углём сошли с рельс в Ванинском районе.