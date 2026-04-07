Прокуратура требует ремонта 29 участков железной дороги в Хабаровском крае

Проверка, проведенная ведомством, показала ненадлежащее содержание путей общего и необщего пользования. В частности, 29 стрелочных переводов, в том числе на станции Корфовская, где сошли с рельсов 16 вагонов с углем, имеют сверхнормативный пропущенный тоннаж. Это существенно увеличивает степень износа путей и повышает риск аварий.