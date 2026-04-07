Останки в кладовке: суд признал женщину виновной в расчленении соседки

Суд присяжных в Сан-Франциско признал 55-летнюю Лизу Гонсалес виновной в убийстве соседки Маргарет Мамер в 2018 году. Об этом сообщает телеканал KGO-TV.
Мамер была объявлена пропавшей без вести 1 июня 2018 года. Подозрения сразу возникли у ее окружения, в том числе у соседей по квартире. Третья жительница, имя которой не раскрывается, сообщила, что в предшествующие недели Гонсалес высказывала недовольство совместным проживанием и заявляла о намерении избавиться от соседки.
После исчезновения женщины Гонсалес утверждала, что та уехала. 2 июня в квартиру прибыли сотрудники полиции для проверки. Подозреваемая настаивала, что Мамер добровольно съехала, однако правоохранители провели осмотр помещений.
В кладовке были обнаружены расчлененные человеческие останки. Судебно-медицинская экспертиза установила, что они принадлежат пропавшей.
В ходе расследования третья жительница рассказала, что за несколько недель до исчезновения слышала в ванной звуки, похожие на распил. В тот же период в квартире ощущался запах уксуса и отбеливателя. Позже она заметила ножовку под раковиной и отсутствие одного из контейнеров для хранения.
Гонсалес задержана и находится под стражей. Суд должен определить меру наказания.
