В Омске пострадал в аварии 37-летний мотоциклист

Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, ДТП произошло 5 апреля в 21:30. По предварительной информации, при выезде с прилегающей территории в районе дома № 168 по улице 10 лет Октября 38-летний водитель автомобиля «Хонда Одиссей» не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Рейсер». Произошло столкновение, в результате которого пострадал 37-летний мотоциклист. С травмами его госпитализировали в медучреждение.