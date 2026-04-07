Житель Ачинска приютил бездомную собаку, а затем жестоко избил её

В Красноярском крае будут судить жителя Ачинска, который приютил бездомную собаку, а потом жестоко избил её. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Осенью прошлого года молодой человек нашёл на улице беспородного пса и пожалел его — забрал домой. Однако уже в первый день питомец справил нужду прямо в квартире. Разозлившись, мужчина решил проучить животное. Он увёл собаку в заброшенное здание по соседству и жестоко избил её.
Случайные прохожие увидели происходящее и вызвали полицию. Прибывший наряд задержал злоумышленника, который сразу же сознался в содеянном.
В ветеринарной клинике псу оказали помощь, а затем определили в приют «Доброе сердце». Годовалого питомца быстро пристроили — у него появилась новая хозяйка.
В отношении ранее судимого жителя Ачинска 2005 года рождения завершено расследование уголовного дела по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Ему грозит до трёх лет лишения свободы. Мера пресечения — подписка о невыезде. Материалы дела скоро поступят в Ачинский городской суд.
