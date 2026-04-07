Обломки убрали после крушения: суд обязал владельца очистить пик Чехова

Владелец вертолета Robinson R-44, разбившегося на пике Чехова на Сахалине в 2023 году, очистил место крушения от обломков после судебного решения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.
Фрагменты воздушного судна были выявлены сотрудниками Сахалинской транспортной прокуратуры при проверке соблюдения природоохранного законодательства. Обломки оставались на территории лесного фонда после аварии, произошедшей в феврале 2023 года.
По данным надзорного ведомства, собственник вертолета — ООО «Бриллиант» — длительное время не предпринимал действий по их вывозу. Руководителю компании вносилось представление, однако нарушения устранены не были.
После этого транспортный прокурор обратился в суд с иском об обязании очистить участок от отходов. Суд требования удовлетворил. Исполнение решения находилось на контроле прокуратуры, в результате лесной массив был очищен.
Авиакатастрофа произошла 17 февраля 2023 года. Вертолет совершил жесткую посадку на пике Чехова. На борту находились пилот и два пассажира — супружеская пара из Хабаровска. В результате происшествия погибли пилот и женщина, мужчина получил тяжелые травмы.
