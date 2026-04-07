С последствиями циклона в Хабаровском крае борются в круглосуточном режиме

Об этом заявили в региональном правительстве. В ночь на федеральных трассах работало 18 единиц снегоуборочной техники, на региональных — 16 единиц. Работы по очистке продолжаются.
Сейчас на дорогах Хабаровского края задействовано 58 единиц техники. На дорогах краевого центра за минувшие сутки работало более 40 единиц техники, было использовано 76 м³ ПСС, 20 т. реагента. Сегодня утром вышло 30 единиц спецтехники. Особое внимание уделяется расчистке и посыпке ПСС основных магистралей, автобусных остановок, пешеходных переходов.
«По состоянию на 7 утра проезд по региональным и федеральным дорогам края обеспечен. ДТП по дорожным условиям на региональных дорогах не зарегистрированы», — уточнили в пресс-службе краевого правительства.