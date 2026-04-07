Режим беспилотной опасности установили в Волгограде ранним утром

В Волгоградской области утром, 7 апреля, объявили режим беспилотной опасности.
Смс с предупреждением о возможной атаке БПЛА разлетелись на телефоны волгоградцев сегодня в 5:30. Просыпающихся горожан попросили не подходить к окнам и быть аккуратными на открытых участках улиц.
Спустя несколько минут после объявления РСЧС в Росавиации сообщили об ограничении работы аэропорта.
Фото Андрея Поручаева.
