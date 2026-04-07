Болельщик тульского «Арсенала» скончался на стадионе во время игры

Во время матча Первой лиги между тульским «Арсеналом» и воронежским «Факелом» на стадионе скоропостижно скончался 66-летний болельщик хозяев. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе тульского клуба.
Инцидент произошел 5 апреля на трибунах стадиона «Арсенал». «Арсенал» принес соболезнования семье, родным и близким погибшего.
— Он был настоящим любителем футбола и оставался с «Арсеналом» до последних минут своей жизни. Приносим искренние соболезнования его семье, родным и близким, — говорится в заявлении клуба.
Матч завершился победой «Факела» со счетом 2:1.
В ноябре во время матча чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» израильский болельщик «Реала» Игаль Бродкин скончался на трибуне после того, как игрок «Реала» Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти.
Ранее футболист, выступающий за казахстанский клуб «Хан-Тенгри», Диас Толеу внезапно скончался во время матча. Трагедия произошла на 65-й минуте встречи с командой «Экибастуз». 19-летний юноша лег на газон, пытаясь размять ногу, однако неожиданно потерял сознание. Бригада медиков оперативно выбежала на поле, они попытались оказать ему экстренную помощь. Толеу умер на месте.