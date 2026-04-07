Болельщик тульского «Арсенала» скончался на стадионе во время игры

В ноябре во время матча чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» израильский болельщик «Реала» Игаль Бродкин скончался на трибуне после того, как игрок «Реала» Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти.