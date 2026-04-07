Следы в берлоге: кладоискатели раскрыли новые детали поиска Усольцевых

Поиски пропавшей полгода назад семьи Усольцевых возобновятся, но в этот раз поисковики будут использовать новое оборудование, в том числе металлоискатели. По оценкам экспертов и местных жителей, искать семью могут начать уже в конце мая или в начале июня, когда сойдет снежный покров.
Сын Усольцевых верит, что они живы, а вот кладоискатели придерживаются негативного сценария развития событий. Куда поисковиков приведут металлоискатели и какую версию пропажи семьи выдвинули опытные поисковики — в материале aif.ru.
Загадочное исчезновение семьи.
Пропажа семьи Усольцевых остается одной из главных загадок последних месяцев. 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в небольшое семейное путешествие в конце сентября 2025 года. Они поселились в глэмпинге в небольшом поселке Кутурчин в Красноярском крае.
Там семья провела несколько дней, а позже покинула место отдыха, доехала на автомобиле до окраины поселка, оставила машину и пошла в небольшое пешее путешествие к горе Буратинка. Ирина и Арина, по воспоминаниям местных жителей, были одеты совсем легко. Ничего удивительно — погода утром того дня была теплой и солнечной. Однако во второй половине дня — серьезно испортилась.
Усольцевы к тому времени так и не вернулись. Их пропажу заметили лишь на следующий день, когда Ирина не пришла на работу. Старший сын Усольцевой — Данил Баталов — сначала не придал этому значения: его отчим Сергей был опытным таежником и хорошо ориентировался на местности.
Однако 1 октября поиски все же начались. Их искали сотни волонтеров с использованием самой разной техники, однако ни следов семьи, ни их самих так и не нашли.
Озвучивалось несколько версий произошедшего: от встречи с дикими зверями до побега за границу. По версии СК, произошел несчастный случай.
Усольцевы живы?
Старший сын Ирины от первого брака уверен, что его родные живы. Он намерен лично отправиться на их поиски, когда в красноярской тайге сойдет снежный покров. Сейчас, по словам местных жителей, сугробы там доходят до двух метров. Снег, вероятно, сойдет лишь к концу весны.
Отмечается, что в этот раз поиски будут проводиться не только силами добровольцев и с использованием беспилотников, но и с металлоискателями.
Aif.ru поговорил с экспертами в сфере работы с металлодетекторами. Они рассказали, что таким образом могут найти поисковики.
«Люди носят с собой много металлических предметов: украшения, телефоны, ножи, ключи и прочие элементы, которые может определить металлодетектор. Скорее всего, идея такая, что на семью мог напасть медведь и затащить в берлогу. Каждую берлогу вскрывать не будешь, соответственно, можно просканировать поверхность. Но здесь все зависит от возможностей самого металлоискателя», — пояснил эксперт Дмитрий.
Второй вариант: с помощью металлоискателя могут попытаться найти место происшествия, чтобы попробовать восстановить полную картину событий тех дней.
«Медведь мог разорвать тела, но какие-то предметы на месте могли остаться. Их обнаружение даст хотя бы какую-то наводку на место происшествия», — добавил специалист.
Еще один эксперт Александр Шкредов уточнил, что уцелеть могли и различные элементы одежды: молнии от брюк или пуговицы.
«Если их разорвали звери, то вполне могут остаться предметы, которые можно найти с помощью прибора: металлические молнии от брюк и курток, пуговицы, телефоны, ключи, заколки — в общем все, что изготовлено из цветного металла», — сказал он.
Сложности поисков.
Однако способ поиска семьи с помощью металлоискателя чреват и рядом неудобств. Эксперт в области металлодетекторов Иван Яровенко считает, что эффективнее было бы полностью сосредоточиться на поисках с помощью добровольцев.
«Металлоискатели будут реагировать на все подряд — на все металлические банки и другую мелочь. Вероятнее всего, семья уже погибла. Медведи их давно съели. Поиски могут привести только к обнаружению костей или каких-то личных вещей. Гораздо эффективнее будет толпой пройтись со знанием всяких мелочей о том, в чем были люди, какого цвета одежда», — пояснил он.
Специалист Дмитрий добавил к неудобствам еще и слишком большой радиус поиска семьи. До сих пор точно не известно, в каком именно направлении они пошли.
«Большая площадь сканирования, ресурсов, скорее всего, не хватит. Это нужно на весь Красноярск объявлять о поиске людей с металлоискателями, которые смогут просканировать определенную площадь», — отметил он.
Тем не менее, в поисках семьи лучше использовать все, что хоть немного может помочь пролить свет на обстоятельства этой загадочной пропажи.