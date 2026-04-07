Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрозденко: Число сбитых в Ленобласти дронов выросло до восьми

Количество беспилотников уничтоженных силами ПВО в Ленинградской области увеличилось до восьми. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

«Количество сбитых БПЛА в Ленинградской Области увеличилось до 8», — написал он в телеграм-канале в 05:41 мск.

Отражение атаки продолжается. Ранее сообщалось о пяти сбитых беспилотниках.

В последнее время Ленинградская область подвергается атакам украинских БПЛА, цель которых — нанесение ударов по объектам энергетики и портам. На этом фоне страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — предоставили своё воздушное пространство для украинских дронов. В ответ на это МИД России направил Вильнюсу, Риге и Таллину специальное предупреждение: если не поймут — последует жёсткий ответ.

