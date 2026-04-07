Дрозденко: Число сбитых в Ленобласти дронов выросло до восьми

В последнее время Ленинградская область подвергается атакам украинских БПЛА, цель которых — нанесение ударов по объектам энергетики и портам. На этом фоне страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — предоставили своё воздушное пространство для украинских дронов. В ответ на это МИД России направил Вильнюсу, Риге и Таллину специальное предупреждение: если не поймут — последует жёсткий ответ.