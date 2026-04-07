Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощный взрыв прогремел на танкере у моста через Панамский канал

Под мостом, пересекающим Панамский канал, произошёл взрыв, после которого загорелись три бензовоза. Об этом сообщила пожарная служба.

Источник: Life.ru

Взрыв под мостом. Видео © X / Open Source Intel / Tony Lane / Tráfico Panamá

По предварительным данным, сначала возник пожар на танкере, находившемся под мостовой конструкцией. Затем произошла детонация топлива. Взрывная волна и пламя охватили стоявшие рядом автоцистерны с горючим.

Травмы получили три человека. Двое пострадавших с ожогами II степени были госпитализированы. Судьба ещё одного человека остаётся неизвестной. После произошедшего движение транспорта по мосту временно остановили.

Ранее стало известно, что количество погибших в результате ЧП на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане выросло до 12 человек. Поисковая операция завершена. Представители «Нижнекамскнефтехима» выразили соболезнования родным и близким погибших. Также были названы имена сотрудников.

Панамский канал: почему судоходная артерия так важна для торговли и зачем она Дональду Трампу
Современная торговля во многом зависит от логистических цепочек, большая часть которых приходится на морские перевозки. Не последнюю роль играет Панамский канал, позволяющий быстро попасть из Атлантического в Тихий океан. Разбираемся, зачем важная транспортная артерия понадобилась Трампу.
Читать дальше