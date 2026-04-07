План двойного удара: террористы готовили второй теракт в Москве — изменили схему

Организаторы нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» планировали совершить второй теракт в Москве, но отказались от этой схемы и сосредоточились на одной атаке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

По данным следствия, подготовка изначально предусматривала два одновременных удара. Для этого были завербованы и обучены несколько исполнителей. Один из терактов должен был произойти параллельно с атакой на «Крокус».

Как следует из материалов дела, на второй эпизод планировалось задействовать двух человек, тогда как для нападения на концертный зал сформировали группу из трех боевиков. В дальнейшем организаторы изменили план и усилили основную атаку.

Место и способ предполагаемого второго теракта не раскрываются. При этом, по данным следствия, целью также являлось массовое убийство.

Установлено, что координацию действий осуществлял куратор, находящийся за пределами России и объявленный в розыск. За неделю до нападения он скорректировал состав группы, сосредоточив всех исполнителей на одном объекте.

Расследование уголовного дела продолжается, обстоятельства подготовки теракта уточняются.

Читайте также: Осужденный за теракт в «Крокусе» скончался после попытки суицида.