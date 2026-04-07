В Алтайском крае за ночь подтопило еще 31 приусадебный участок и 2 дома

БАРНАУЛ, 7 апреля. /ТАСС/. Число подтопленных приусадебных участков в Алтайском крае выросло за ночь с 75 до 106, частных домов — с 6 до 8, число эвакуированных в пункты временного размещения (ПВР) увеличилось с 4 до 6 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«Подтопления зафиксированы в 8 районах (Михайловский, Алейский, Красногорский, Бийский, Немецкий национальный, Благовещенский, Табунский, Павловский муниципальные районы. В 7 населенных пунктах подтоплено 106 приусадебных участков. Подтоплены восемь жилых домов (п. Промышленный Бийского района — четыре, с. Большеромановка Табунского района — два, с. Леньки Благовещенского района — два)», — говорится в сообщении.
Развернуты пункты временного размещения, в одном из них в селе Новиково находятся шесть человек из поселка Промышленный. Также подтоплены низководный мост на трассе Алейск — Безголосово, два участка автодороги на автодорогах «Красногорское — Карагайка — Ивановка» и Бийский район — подъезд к поселку Промышленному.
6 апреля в превентивных целях было проведено 10 подрывов на реке Бия в районе населенного пункта Соусканиха Красногорского района для разрушения ледового затора. К работам был привлечен вертолет «Алтайских авиалиний».