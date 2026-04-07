Организаторы нападения на «Крокус» планировали ещё один теракт в Москве

Изначально террористы задумывали, что на «Крокус» нападут трое боевиков, а двое других совершат ещё один теракт. Такой план вынашивал куратор террористов «Сайфулло»*, объявленный в России в розыск.
В материалах следствия не уточняется, где именно хотели устроить вторую атаку и каким способом. Известно лишь, что её целью также было массовое убийство людей. Во втором теракте участие должен был принять Мухаммадсобир Файзов*, который в итоге был среди напавших на «Крокус».
22 марта 2024 года четверо нападавших расстреляли посетителей и подожгли концертный зал в подмосковном Красногорске. Жертвами стали 147 человек, пострадали более 330. Преступники пытались скрыться на Украине, но их задержали в Брянской области.
В марте 2026 года суд приговорил четверых исполнителей и 11 их пособников к пожизненному сроку. Ещё четверо фигурантов получили от 19 до 22 с половиной лет колонии. Всем назначены штрафы — от полумиллиона до 2,7 млн рублей.
Ранее сообщалось, что подельник террористов из «Крокуса» покончил с собой в «Матросской тишине». 37-летний Юсуфзода Якубджони* перечислял деньги для оплаты проживания непосредственных исполнителей атаки.
* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.