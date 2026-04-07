Организаторы нападения на «Крокус» планировали ещё один теракт в Москве

Организаторы нападения на «Крокус сити холл» в марте 2024 года планировали устроить ещё один теракт в Москве в тот же день. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

Источник: Life.ru

Изначально террористы задумывали, что на «Крокус» нападут трое боевиков, а двое других совершат ещё один теракт. Такой план вынашивал куратор террористов «Сайфулло»*, объявленный в России в розыск.

В материалах следствия не уточняется, где именно хотели устроить вторую атаку и каким способом. Известно лишь, что её целью также было массовое убийство людей. Во втором теракте участие должен был принять Мухаммадсобир Файзов*, который в итоге был среди напавших на «Крокус».

22 марта 2024 года четверо нападавших расстреляли посетителей и подожгли концертный зал в подмосковном Красногорске. Жертвами стали 147 человек, пострадали более 330. Преступники пытались скрыться на Украине, но их задержали в Брянской области.

В марте 2026 года суд приговорил четверых исполнителей и 11 их пособников к пожизненному сроку. Ещё четверо фигурантов получили от 19 до 22 с половиной лет колонии. Всем назначены штрафы — от полумиллиона до 2,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что подельник террористов из «Крокуса» покончил с собой в «Матросской тишине». 37-летний Юсуфзода Якубджони* перечислял деньги для оплаты проживания непосредственных исполнителей атаки.

* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.