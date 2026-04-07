Челябинские медики помогут проводнице, которую пассажир вытолкнул из поезда

Напомним, поезд остановился в Костромской области. Пассажир захотел выйти на улицу, чтобы покурить. Но поезд стоял на станции всего две минуты, а оборудованной платформы возле него не было. Из-за этого проводница не разрешила пассажиру покинуть вагон. Злобный курильщик после отказа вышел в тамбур и вытолкнул женщину из поезда. Проводница упала на щебень и получила тяжелую травму.