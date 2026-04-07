Челябинские медики помогут проводнице, которую пассажир вытолкнул из поезда

Проводницу, пострадавшую от рук агрессивного пассажира, привезут на лечение в Челябинск.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

Южноуральские медики окажут помощь проводнице поезда «Челябинск — Санкт-Петербург», которую вытолкнул из поезда пассажир. Женщину обещают доставить в Челябинск на бесплатное лечение и реабилитацию.

— Была немедленно установлена связь как с самой пострадавшей, так и с и.о. директора департамента здравоохранения Костромской области Николаем Гириным для координации действий на месте, — рассказали в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Оказать поддержку женщине распорядился губернатор Алексей Текслер, глава южноуральского минздрава Татьяна Колчинская взяла ситуацию под личный контроль.

Сейчас пострадавшая проводница находится в костромской больнице. У нее компрессионный перелом позвоночника.

Врачи надеются в ближайшее время стабилизировать состояние женщины. После этого можно будет думать о перевозке пациентки в Челябинск.

Напомним, поезд остановился в Костромской области. Пассажир захотел выйти на улицу, чтобы покурить. Но поезд стоял на станции всего две минуты, а оборудованной платформы возле него не было. Из-за этого проводница не разрешила пассажиру покинуть вагон. Злобный курильщик после отказа вышел в тамбур и вытолкнул женщину из поезда. Проводница упала на щебень и получила тяжелую травму.