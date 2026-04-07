Более 100 студентов эвакуированы из общежития в Красноярском крае из-за паводка

В Красноярском крае талые воды подобрались к общежитию Назаровского аграрного техникума. Корпус оказался в зоне подтопления. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Администрация учебного заведения приняла решение вывезти 103 проживающих учащихся. Все они размещены в трёх временных убежищах, развёрнутых на базе детского сада и местных гостиниц.

По данным спасателей, вода зашла в отдельно стоящие мастерские. Однако само общежитие удалось отстоять, эвакуацию провели на всякий случай.

Паводок затронул не только объекты техникума. В Красноярске оказались затоплены три дачных домика и восемь участков. В самом Назарово стихия повредила один жилой дом и три придомовые территории.

Причина разгула стихии — резкое потепление. В первых числах апреля воздух в регионе прогревался до плюс 14 градусов, что спровоцировало интенсивное таяние снежных масс.

