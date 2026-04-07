El Tiempo: в результате взрыва у моста через Панамский канал погиб человек

Один человек погиб в результате взрыва топливных цистерн в столице Панамы, сообщает El Tiempo.
По данным издания, инцидент случился около моста Америк через Панамский канал. Это старейший мост, пересекающий канал со стороны Тихого океана.
По предварительным данным, ещё два человека получили травмы. В ликвидации возгорания участвовали более 75 пожарных.
«Пожар потушен на 100 процентов, проводятся работы по охлаждению», — говорится в сообщении.
Причина случившегося устанавливается. Кроме того, специалисты проверят состояние конструкции моста «на предмет возможных повреждений».
Ранее сообщалось, что на Кубе произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе.