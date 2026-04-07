«Чуть-чуть панковское и по-честному»: хабаровчане открыли в Комсомольске первую совместную выставку

Художники Павел Терновой и Павел Оглуздин знакомы тридцать с лишним лет. В галерее «Метаморфоза» они представили графику и ассамбляж. Совместную выставку планировали давно. Концепция сложилась в прошлом году после пожара в хабаровском ресторане.

Павел Оглуздин — театральный художник. Предпочитает масштаб и размер. В работе использует разность фактур: металл, витражи, фантики от конфет. Он представил инсталляцию «Горящие петухи», которую образуют 5 объектов. С ними контрастирует инсталляция спичек и папирос. На них нанесено изображение гималайского медведя.

Павел Терновой по образованию врач-терапевт, работает журналистом, в остальное время пишет музыку и картины. В Комсомольск привез работы разных лет. Портреты психиатров, ироничные зарисовки на тему человеческих отношений и объектов поп-культуры.