Число сбитых БПЛА ВСУ в Ленобласти достигло 20

«Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 20. Боевая работа продолжается», — говорится в сообщении.
Напомним, в последние недели зафиксированы массированные попытки атак украинскихБПЛА на объекты энергетической и портовой инфраструктуры Ленинградской области. При этом Литва Латвия и Эстония решили открыть национальное воздушное пространство для использования украинскими дронами. Министерство иностранных дел РФ направило в адрес Вильнюса, Риги и Таллина специальное предупреждение о том, что отсутствие конструктивной позиции повлечёт за собой серьёзные ответные меры.
