Во Владивостоке покупатель с пистолетом выхватил телефон у продавца

Сотрудники Росгвардии быстро его задержали.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке 26-летний парень решил продать дорогой смартфон через интернет, а едва не лишился жизни. На объявление откликнулся «покупатель», назначил встречу, а при личном контакте достал предмет, похожий на пистолет, и под угрозой оружия выхватил телефон. После скрылся в неизвестном направлении. Но долго радоваться не пришлось. Полиция и Росгвардия сработали оперативно — мужчину задержали по горячим следам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Как выяснилось, налетчик — 28-летний житель Владивостока, ранее неоднократно судимый. Ориентировку разослали всем наружным нарядам, и сотрудники Росгвардии быстро его задержали. Изъятый пистолет отправили на экспертизу.

«Потерпевший выставил объявление о продаже дорогостоящего смартфона. Покупатель при встрече, угрожая предметом, похожим на пистолет, выхватил телефон и скрылся. Злоумышленника задержали по горячим следам сотрудники Росгвардии», — сообщили в УМВД по Приморью.

Заведено уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия». Максимальное наказание — до 10 лет колонии. Сумма ущерба пока устанавливается.