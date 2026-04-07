Во Владивостоке покупатель с пистолетом выхватил телефон у продавца

Во Владивостоке 26-летний парень решил продать дорогой смартфон через интернет, а едва не лишился жизни. На объявление откликнулся «покупатель», назначил встречу, а при личном контакте достал предмет, похожий на пистолет, и под угрозой оружия выхватил телефон. После скрылся в неизвестном направлении. Но долго радоваться не пришлось. Полиция и Росгвардия сработали оперативно — мужчину задержали по горячим следам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.